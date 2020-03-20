KTFF bekleniyor

Bütçeler konuşulurken ve futbola verilen paralar eleştirilirken “futbol olmazsa gençlik biter. Bu ülkenin her yerinde futbol oynayan gençler var. Bu ülke futbolu 3-4 üniversite takımlarından oluşmaz” diye karşı eleştiri almıştık.

Ancak içinde bulunduğumuz bu durumda ülke futbolunu yöneten federasyondan ülke gençliğini rahatlatacak bir açıklama gelmiyor.

Son 1 haftadır aralıksız yazıyorum. Ülke sporunun durumunu, sporcusunun durumunu izah etmeye çalıştım. Teknik adamlarla konuştum. Doktorlarla konuştum. Akademisyen görüşü verdim.

Hiçbiri dikkate alınmadı diye düşünmeye başlayacam artık ama görüş aldığım insanların bilgisine saygısızlık olur.

Evet kimse önünü göremiyor. Koronavirüsün ne zaman temizleneceğini ve sonunu bilemiyor. Burada kimseyi yadırgamıyorum. Ama işin ucunda ne sporun ne de futbolun durduğunu söyleyen yok. Herkes Devletin, Bakanlar Kurulu’nun kararını bekliyor. Ama her geçen gün sporcunun zararına işliyor.

Mesela içinde bulunduğumuz şartta Devlet 27 Mart’a kadar sportif müsabakaları durdurdu. KTFF başkanı resmi açıklamasında ve web sitesinde “tahmini 4-5 Nisan’da futbola döneriz” dedi. Yani sonunda futbol olacak ve bu kesindir.

Süreç uzarsa 11-12 Nisan, yine uzarsa 18-19 Nisan. Ama futbol olacak. Çünkü aksi bir karar yok.

Bende diyorum ki; Evet önce toplum sağlığı, ülke sağlığı, ama bu ülkede spor veya futbol olacaksa, ve futbolu yönetenlerin dediği gibi ülke gençliği futbol ile ayakta kalıyorsa ve var oluyorsa, futbolu yönetenler de futbolcu sağlığını düşünmelidir.

Kimse futbolcuya; “15 gün, 20 gün, 25 gün spor yapma. Sonra 15 günde hazırlan ve lig maçlarını başlatıyoruz” diyemez. Bu hiçbir spor sağlığına uygun değildir. Bunu ben değil 1 haftadır bu gazetede konuşan alanında uzman herkes söylüyor. Bende yazıyorum ve savunuyorum.

Daha önce 2 ayrı öneri sundum futbol için. Bunların en çok kabul göreni ve mantıklı geleni ikinci önerim oldu. Tekrar ediyorum.

KTFF çıkıp açıklama yapmalı; “Devlet ne zaman ülke normale döndü herşey kaldığı yerden devam etsin derse. O tarihten 1 ay sonra futbol kaldığı yerden devam edecek” diye açıklamalı. Ha bu devam nasıl olacak? Ben mesela Mayıs ayında direk 5’erli, 6’şarlı play-off ve play-outlar ile başlamalı futbol dedim.

Mayıs, Haziran, Temmuz 35-45 derece sıcaklık ortalaması. Futbol oynatılır mı? Hepsi tartışılır. KTFF bir karar verir ve saygı duyarız. Ama bir karar vermesi gerek. Halen karar yok. Açıklama yok.

Herkes gizli gizli antrenman yapıyor. Ama bireysel, ama 2’li, ama 3’lü, ama 5’li gruplar halinde. Herkes antrenmana başladı. Başlamak zorunda zaten. Aksi halde her sporcu kendine zarar verecek.

Herkes futbolu bekliyor. KTFF bekleniyor.