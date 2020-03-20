Anılarda sıla özlemi…

Fevzi BEYAR

Eve kapanıp gazete sayfalarını karıştırken sıla özlemi çektim!

Nedendir bilinmez eskilere giderek Nostalji yaşadım. Kendimi bir anda 1960’larda 1980’lerde Pile ve Limasol’da buldum…

DTB 1962

Bugünkü gibi şampiyonluk kovalayan Limasol’un sarı laciverli Doğan Türk Birliği kulübü, önemli maçlardan birisi olan Mağusa Türk Gücü (MTG) maçına çıkmadan önce (bugünlerde de ayni pozisyondalar ya) objektiflere böyle poz veriyordu. Damda takımını izleyen Arapçığın(!) kim olduğunu bilmiyorum ama inanın 70’lerin ünlü futbolcularından birisidir.

FOTOĞRAFTAKİLER:

Soldan sağa ayaktakiler: Akkanat, Önder (Masha) Ayhan Bomba, Alpay, Ünal.

Oturanlar: Bilal, Özer (yarım) Önder Konuloğlu, Fevzi Adanır (baba) ve Erdoğan (Motoragi)

PİLE TÜRK SPOR KULÜBÜ:

Pile Türk Spor Kulübü yakından tanıdığım bir takım. Yetenekli gençlerin yetiştiği bir köy! Bugün en büyük rakibi Beyarmudu (Pergama) gibi yok olma noktasına gelmiş olmakla birlikte başarıları her zaman anılarda iz bırakmıştır. İki kez Süper Ligde mücadele etmiş bu 300 nüfuslu köy takımı, hem Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kurucularından hem de en ünlü futbolcuların yetiştiği bir köydür.

Resimde görülen Pile takımı KKTC Liglerin Süper liginde oynamış son takımdır. Resimdekilerin isimleri buraya aktaramayacağım çünkü bazılarının isimlerini unutmuş bulunuyorum. Umarım bu unutkanlığımı gençliğime(!) bağışlarlar…