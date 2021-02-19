Finlandiya’da Covid-19’un enzim testlerinde gizlenebilecek yeni bir mutasyonu keşfedildi

Finlandiya’da, yeni tip Corona virüsün (Covid-19), Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir Covid-19 mutasyonu keşfedildiği bildirildi.Finlandiya kamu yayın kurumu YLE’nin haberine göre, Helsinki’de Vita Laboratuvarları Covid-19’un daha önce rastlanmayan, “benzersiz” bir mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

“Fin-796H” adı verilen mutasyona uğramış Covid-19 tipinin, daha önce İngiltere’de ve Güney Afrika’da görülen mutasyonlarla bazı özellikleri paylaştığı fakat tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu belirtildi.