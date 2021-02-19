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Finlandiya’da Covid-19’un enzim testlerinde gizlenebilecek yeni bir mutasyonu keşfedildi

19 Şubat 2021
finlandiya'da covid-19 mutasyonu





Finlandiya’da, Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir Covid-19 mutasyonu keşfedildiği bildirildi.





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19 Şubat 2021


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