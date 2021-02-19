Finlandiya’da Covid-19’un enzim testlerinde gizlenebilecek yeni bir mutasyonu keşfedildi

Finlandiya'da, Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde g\u00f6r\u00fclmeme ihtimali olan yeni bir Covid-19 mutasyonu ke\u015ffedildi\u011fi bildirildi.\r\nFinlandiya'da, yeni tip Corona vir\u00fcs\u00fcn (Covid-19), Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde g\u00f6r\u00fclmeme ihtimali olan yeni bir Covid-19 mutasyonu ke\u015ffedildi\u011fi bildirildi.Finlandiya kamu yay\u0131n kurumu YLE'nin haberine g\u00f6re, Helsinki'de Vita Laboratuvarlar\u0131 Covid-19'un daha \u00f6nce rastlanmayan, "benzersiz" bir mutasyonunun tespit edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n"Fin-796H" ad\u0131 verilen mutasyona u\u011fram\u0131\u015f Covid-19 tipinin, daha \u00f6nce \u0130ngiltere'de ve G\u00fcney Afrika'da g\u00f6r\u00fclen mutasyonlarla baz\u0131 \u00f6zellikleri payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 fakat tamam\u0131yla yeni bir genetik kombinasyona sahip oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\nFinlandiyal\u0131 bilim insanlar\u0131, benzersiz yap\u0131daki vir\u00fcs\u00fcn, bo\u011faz ve burun s\u00fcr\u00fcnt\u00fclerinde Covid-19 RNA's\u0131na \u00f6zg\u00fc genetik sekanslar\u0131 arayan PCR testlerinden gizlenebilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\nHen\u00fcz daha bula\u015f\u0131c\u0131 veya ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011fa daha diren\u00e7li olup olmad\u0131\u011f\u0131 bilinmeyen yeni mutasyonun, Covid-19 vaka say\u0131s\u0131n\u0131n g\u00f6rece d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu Finlandiya'ya yurt d\u0131\u015f\u0131ndan geldi\u011fi san\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nFinlandiya'da bug\u00fcne kadar \u0130ngiltere'de ortaya \u00e7\u0131kan Covid-19 mutasyonu 422 vakada, G\u00fcney Afrika mutasyonu 22 vakada, Brezilya mutasyonu ise 1 vakada g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\u00dclkede toplam 52 bin 209 vaka g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, vir\u00fcs nedeniyle 725 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n