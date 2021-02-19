Döviz kurları haftanın son gününe yatay başladı

Veri bakımından sakin geçmesi beklenen haftanın son gününde döviz kurları da güne yatay başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9940 liradan, avro 8,4620 liradan güne başladı.Serbest piyasada 6,9920 liradan alınan dolar, 6,9940 liradan satılıyor. 8,4600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9660 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4240 lira olmuştu.