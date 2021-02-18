İnsanlarla birlikte yaşayan farelerin problem çözme yeteneği gelişiyor

Almanya’daki Max Planck Evrimsel Biyoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, insanlarla birlikte yaşayan farelerin problem çözme yeteneğinin geliştiğini ortaya koydu. Bulgular, insanlarla daha uzun süre yan yana olan farelerin diğerlerinden daha başarılı olduğunu da gösterdi.

İnsanların evlerinde hayatını sürdüren ev farelerinin türleri ve özellikleri bölgeden bölgeye göre değişiyor. Örneğin Hindistan’daki ev fareleri, ABD’deki ev farelerine göre daha uzun süredir insanlarla birlikte.

Ayrıca söz konusu canlılar, hayatta kalabilmek için bazı özelliklere sahip olmalı. Araştırmacılar, farelerin görünmemek ve yakalanmamak için hızlı ve sessiz olmasıyla değişen koşullara çabuk uyum sağlaması gerektiğine işaret etti. Bu davetsiz misafirlerin, yemek paketlerini açma gibi bazı becerileri de barındırması gerekiyor. Yani fareler, karşılaştıkları problemler çözmek zorunda kalıyor.

Phys.org’un haberine göre, buradan yola çıkan araştırmacılar, hayatını daha uzun süredir insanlarla paylaşan farelerin problem çözmede daha başarılı olup olmayacağını öğrenmek istedi.

Proceedings of the Royal Society B’de yayımlanan araştırmada üç farklı bölgede toplanan ve evlerde, çiftliklerde ya da teknelerde yaşayan fare türleri incelendi. Bu canlılar, türlerinin 3 bin ila 11 bin yıl öncesine dayanan tarihsel mirasını temsil ediyordu.

Araştırmacılar problem çözmeyi, yenilik arayışını (benzersiz koşullar karşısındaki davranışlar), başarısız motor hareketlerin kontrolünü (yerken gürültü çıkaran tahılları kemirmemek gibi mevcudiyetlerini insanlara belli edecek faaliyetlerden kaçınma yeteneği) ölçmek için her bir fareyi çeşitli mekanizmalar kullanarak test etti.

Bulgular, insanlarla daha uzun süre yaşayan farelerin, örneğin lego evin penceresini açıp yemeğe ulaşma gibi problemleri çözmede daha iyi olduğunu gösterdi. Farklılıkların çevreye değil evrimsel bilişsel değişikliklere bağlı olduğu da ortaya çıktı.