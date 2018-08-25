FİLLER DÖVÜŞÜR ÇİMENLER EZİLİR…

“Bayramdan sonra Türkiye’ye sürprizlerim olacak. Borsaları açıldığında neye uğradıklarını şaşıracaklar” şeklinde konuşmasını ben dinlemedim, Facebook’ta okuduğumda da doğrusu inanmadım “yine Facebook manipülasyonudur” dedim.

ABD’nin tartışmalı başkanı Trump, durup durup Türkiye’ye saydırıyor.

Benim inanamadığım cümlelerle de kalmadı, “bana söz verdiler sözlerini tutmadılar. O harika adamı salıvermezlerse neler olacağını görecekler” gibi tehditti aşan cümleler de kullandı.

Ve kullanmaya devam ediyor.

Pazartesi günü Türkiye borsası açıldığında doların 10 lirayı aşacağına ilişkin lanet bir beklenti ortaya çıktı.

Trump’ın bu davranışlarını nazikçe “psikolojisi bozuk” ötesi “delidir” şeklinde değerlendirenler vardır.

Bu saptamalara hep temkinli yaklaşırım.

Türkiye ile yaşadığı rahip krizinde Trump’ın sürekli puan kazandığını değerlendiren aklı başında yorumcular da vardır Amerika’da.

Trump’ın ve ondan daha fazla yardımcısı Pence’in ait oldukları tarikatın Türkiye misyoneri olan rahip salıverilmediği her gün Trump’a oy olarak yazılmaktadır.

Trump da bunu bildiğinden Türkiye ile sürekli ipleri germektedir.

Ha bir gün rahip salıverilirse Amerika’ya bir kahraman gibi dönecek, Trump da bunun siyaseten nemalanacaktır.

Çünkü Trump’ın buna ihtiyacı vardır.

Çünkü Trump kendi koltuğunu kaybetmekten korkmaktadır.

En yakın avukatı itirafçı oldu ve seçimlerde çevirdikleri işlerle ilgili bilgileri ortalığa dökmeye başladı.

Trump “yalan bilgi verme” üzerinden başkanlıktan azledilebilir.

Azil süreci için de Senatonun ve Temsilciler Meclisinin onayı gerekir.

Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluk şuanda Trump’ın elindedir.

Fakat yakında seçimler vardır ve çoğunluk Demokrat Parti’ye geçebilir.

O zaman da Trump için sonun başlangıcı olur.

Trump’ın Türkiye’deki rahibe bu denli sahip çıkması ve Türkiye’yi hırpalaması tamamen “tarikat oylarına” duyduğu ihtiyaçtandır.

Şöyle bir gerçek vardır;

Türkiye’nin ekonomik yapısı sağlam olsaydı belki de Trump’ın bu açıklamalarından etkilenmezdi.

Türkiye’nin ekonomik yapısındaki sorunları çok iyi bildiği içindir ki Trump sürekli olarak bu zayıf noktaya oynuyor.

***

Gelinen bu aşamada Pazartesi günü nasıl bir ortama uyanacağız bilmiyorum.

İddia edildiği gibi dolar 10 lira olur mu?

Dolar 10 lira olursa sterlin kaç lira olur?

İşin karamsar tarafı şudur;

Hiç kimse “tamam bir kriz yaşadık ama durdu, artık döviz yükselmeyecek” diyemiyor.

En iyimser ekonomistler bile kara kara öngörülerde bulunuyorlar.

Biz de ne yapacağımızı bilmez vaziyette olanları izliyoruz.

Başımıza gelen nedir bilir misiniz?

“Filler dövüşür çimenler ezilir…”