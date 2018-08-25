Lefke’yi yasa boğan ölüm

Lefke’nin tanınmış simalarından, Lefke Türk Spor kulübü eski başkanı ve şu andaki Asbaşkanı olan Dr. Erkut Öner’in annesi, Fatma Öner hayata veda etti. Öner, dün Lefke’de toprağa verildi.

Lefke’nin tanınan ve sevilen simalarından, Lefke’nin tanınmış simalarından, Lefke Türk Spor kulübü eski başkanı ve şu andaki Asbaşkanı olan Dr. Erkut Öner’in annesi, Fatma Öner geçtiğimiz akşam rahaysızlanarak hayata veda etti. Yüreği insan sevgisi ile dolu Lefke sevdalısı Fatma Öner’in cenazesi dün, Lefke Şeyh Nazım Camisi’nde kılınan Cuma namazını müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Lefke Mezarlığı’nda defnedildi.

Öner’in cenazesine, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, birçok Siyasi parti temsilcisi ve birçok spor kulübü başkan, yöneticisi ve futbolcuları, Lefke Türk Spor kulübü başkanı, yöneticileri ve futbolcular, sevenleri ve ailesi katıldı.

Gürsel KARAGÖZLÜ