Filiz Besim: Sağlıkta aylardır verilen SOS’in şu anda çok daha fazla hissediliyor

CTP Milletvekili Filiz Besim, “Deprem Sonrası Daha Çok Konsantre olmamız gereken sağlıktaki yıkıcı sorunlarımız” konusunda yaptığı konuşmada, sağlık konusunda depremden önce de çok ciddi sorunlar bulunduğunu ve aylardır verilen SOS’in şu anda çok daha fazla hissedildiğini söyledi.

Hastanede tetanos aşısından tutun diyaliz ilaçlarına kadar, serumların içine konulacak B ve C vitaminlerinin, antibiyotiklerin bulunmadığına işaret eden Besim, sağlıkta ötelenen sorunların insanları yavaş yavaş öldürdüğünü savundu.

Parası olanın zor da olsa ilaç bulabildiğini, ancak dar gelirlilerin kaderine terk edildiğini, çaresiz bırakıldığını ifade eden Besim, Sağlık Bakanı ve ekibinden ilaç takip sisteminin kurularak takibinin sağlanmasını talep etti.

Ülkeye gelen depremzedelerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Besim, ülkeye gelen depremzedelere destek verebilmenin önemine işaret etti.

Sağlıkla ilgili kaç depremzedenin ülkeye geldiğini ve bu konuda neler yapıldığını soran Besim, diyaliz hastası olarak 20 hastanın geldiğini ve diyalizdeki tüm yerlerin dolduğunu, özel hastanelerin diyaliz hizmetleri için para istediğini, benzer bir sorunun onkoloji için de yaşandığını, burada yapılması gerekenin TC Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde bir strateji geliştirmesi olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ve hükümetin bu konuda güçlü bir politika çizmesi gerektiğini, deprem nedeniyle ülkeye gelen acılı insanlara daha da sıkıntı yaşatılmaması gerektiğini vurgulayan Besim, sağlıkta afet acil durum planının mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Mağusa Hastanesi’nin hekim eksikliklerinin hızla halledilmesi gerektiğini belirten Besim, Mağusa’daki 112 binasının durumu hakkında da bilgi istedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Kadın Doğum Servisi’nde ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Besim, servisin acil durum vakalarını almadığını söyledi.

-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ciddi bir ilaç eksikliğinin olduğunun doğru olduğunu, bu konuda taleplerinin bulunduğunu, bir kısım ilacın önümüzdeki günlerde İlaç Eczacılık Dairesi’ne geleceğini kaydetti.

İlaç takip sistemi konusunda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Altuğra, sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmek amacıyla çalıştıklarını kaydetti.

Depremzedelere insani sağlık hizmeti vermenin insanlık görevleri olduğunu belirten Bakan Altuğra, ada genelinde 6 hastaneye 600’ü aşkın kişinin başvuruda bulunarak, tedavi aldıklarını kaydetti.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin depremzedelerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere ulaşarak, 86 depremzedenin kontrolden geçirildiğini anlatan Bakan Altuğra, herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadığını, çocukların ise aşı takvimlerinin kontrol edildiğini söyledi.

Bakan Altuğra, diyaliz ve onkoloji hastaları için gerekli görüşmeleri yaptıklarını, özellikle onkoloji hastaları için ilaçların kişiye özgü geldiğini ve stoklanabilecek ilaçlar olmadığını dolayısıyla ülkeye gelen depremzedeleri mağdur etmemek adına TC Sağlık Bakanlığı ve büyükelçiliğiyle 7/24 temas halinde olduklarını kaydetti.

Diyaliz için sadece makine alınmasının yeterli olmadığını, dolayısıyla personele de ihtiyaç olduğunu kaydeden Altuğra, Gazimağusa Hastanesi’nin doktor eksikliği konusunda görüşmelerin yapıldığını, 112 binasının ise inşaatının tamamlandığını, elektrik sorunun çözülmesi sonrasında binaya taşınılacağını belirtti.