Dursun Oğuz: Bu kadar büyük alanda havadan ilaçlama için yeniden bir planlama yapılacak

Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, “Artarak Devam Eden Çam Kese Böceği Sorunu ve Bilimsellikten Uzak Yaklaşımlar” konusunda yaptığı konuşmada, ülkede entegre bir böcek mücadelesi olmadığını söyledi.

Böcek zararlılarının dönem dönem etkisini arttırdığına işaret eden Rogers, ülkede bugüne kadar Orman Dairesi’nin görevini yeterince ve gereğince yapmadığını, bu konuda acilen kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Şu anda bir mücadele yapıldığını ama bunun yumurta kapıya dayanmadan yapılması gerektiğine işaret eden Rogers, ülkede yaşanan iki orman yangınından sonra yanan bölge için nasıl bir stratejik çalışmanın hangi bilimsel yapıya dayanarak yapıldığını sordu.

Erken takip sistemine ihtiyaç olduğuna değinen Rogers, hükümetin bu konuda plan ve programı olup olmadığını sordu.

Biyo çeşitliğin sağlanabilmesinin önemine değinen Rogers, doğanın bir dengeden ibaret olduğunu ve bunun için neler yapılacağını öğrenmek istediğini kaydetti.

Entegre mücadele alanı oluşturulurken ne kadar bilimsel çalışıldığını bilmek istediklerini ifade eden Rogers, çam kese böceği arttıkça, belediyelerin ilaçlamayı üzerine aldığının görüldüğünü, ama ilaçlamanın da zamanının olduğunu, yanlış yapılan ilaçlamaların başka sakıncaları olduğunu, doğru mücadelenin, doğru zamanda, doğru kişilerce yapılması gerektiğini söyledi.

Meclis’ten Paris anlaşmasının geçmesinin önemine de değinen Rogers, önemli olanın anlaşmanın imzalanması değil, bunun gereğinin yapılması olduğunu söyledi.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da Rogers’e cevaben yaptığı konuşmada, çam kese böceği konusunda ülkede çok büyük duyarlılık olduğunu söyledi.

Sivil toplum örgütleri ve muhalefetin Orman Dairesi’ni hiçbir şey yapmıyormuş gibi eleştirdiğine dikkat çeken Oğuz, eleştirileri yanıtlayarak, bakanlığa geldiği dönemde bir önceki hükümet döneminde mücadelenin iki yılını tamamladığını gördüğünü, süreci baltalamadığını, bu mücadelenin 5 yıl kesintisiz devam etmesi gerektiğinin söylendiğini kaydetti.

Bu yıl çam kese böceği popülasyonun gerçekten fazla olduğunu, Orman Dairesi’nin entegre mücadele konusunda bir eksikliği olduğunu, ilaçlama yapılırken ormanların tamamına yapılamadığını, anlatan Oğuz, zararlıyla mücadele için böceğin üretilmesi gerektiğini, ama bununla ilgili Alevkayası’ndaki Laboratuvarın kapatıldığını, Taşkent Doğa Parkı, Orman Dairesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin katkılarıyla bunun çalışmasının yeniden yapıldığını anlattı.

Doğanın kendi içinde kabul ettiği bir limit olduğunu, bu sebeple havadan ilaçlamanın limitli olduğunu anlatan Bakan Oğuz, dolayısıyla Orman Dairesi’nin sürekli bir mücadele içinde olması gerektiğini vurguladı.

Bu kadar büyük alanda havadan ilaçlama için yeniden bir planlama yapılacağını ifade eden Bakan Oğuz, entegre mücadelede Orman Dairesi’nin bundan sonraki çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini söyledi.

Mersinlik bölgesi konusunda yapılan çalışmalara da değinen Bakan Oğuz, Mersinlik ve Tepebaşı bölgesinde tohum serpme yöntemiyle ilgili çalışmalar yapıldığını, üzerlerine düşeni yapamaya devam edeceklerini anlattı.