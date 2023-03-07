“Şampiyon Melekler” anısına kıracaklar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

“Şampiyon Melekler” anısına kıracaklar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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“Şampiyon Melekler” anısına kıracaklar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu depremde hayatını kaybeden şampiyon meleklerimiz anısına kırış müsabakaları düzenleyecek.

10 Mart Cuma akşamı saat 16.00 da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan El ve Ayak Kırış Müsabakaları Şampiyon Melekler anısına yapılacak.


Şampiyon Melekler anısına Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen’inde kırış yapması bekleniyor.

Federasyondan yapılan açıklamada “Hiçbir zaman unutmayacağımız şampiyon meleklerimizi her zaman saygı ve rahmet ile anacağız” denildi.

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Tags:El ve Ayak Kırış Müsabakaları Şampiyon Melekler anısınTaekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu
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