Filistin: Mescid-i Aksa baskını İsrail’in ateşkes iddialarını yalanlıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın ve İsrail polisinin Harem-i Şerif’te ibadet edenleri zorla dışarı çıkarması şiddetle kınandı.

Mescid-i Aksa’da ibadet edenler ve itikaftakilere yönelik saldırılardan tamamıyla İsrail hükümetinin sorumlu olduğu aktarılan açıklamada, “Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskın ve Harem-i Şerif’te ibadet edenlerin zorla dışarı çıkarılması, İsrail’in ramazan ayında ateşkes yapıldığı yönündeki iddialarını yalanlıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetinin Akabe ve Şarm el-Şeyh’teki taahhütlerine uymaya zorlanması için ABD ve uluslararası toplumun etkili bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu.

Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır’ın katılımıyla 26 Şubat’ta Ürdün’ün Akabe kentinde, 19 Mart’ta da Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde güvenlik toplantıları düzenlenmiş, toplantıların ardından yayımlanan bildirilerde, “Filistin yönetimi ile İsrail’in, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği” belirtilmişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa baskını ve İsrail polisinin itikaftakilere müdahalesi

İsrail polisi, gece yarısı Mescid-i Aksa’ya girerek Kıble Mescidi’nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış, itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi, bu sabah Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, El-Meğaribe Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e girerken, İsrail güçleri ramazan ayı dolayısıyla itikaf için mescitte bulunan Müslümanları alandan uzaklaştırmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, 2003’ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail’in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

“Tapınak Grupları” adlı Siyonist örgütlerin organize ettiği baskınlarda fanatik Yahudi gruplar, Harem-i Şerif’te ayinler düzenleyip, İsrail bayrakları açarak Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin baskınlarının Müslümanların egemenliğini ihlal ettiğini vurguluyor.