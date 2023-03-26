Rusya'nın Tula bölgesinde patlama - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Rusya’nın Tula bölgesinde patlama

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Rusya'nın Tula bölgesinde patlama

Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyinde yer alan Tula bölgesinde patlama meydana geldi.

Rus haber ajanslarının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Kireyevsk şehrinde henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişi yaralandı.

Yerel saatle 15.19’da şehrin bir caddesinde meydana gelen patlamayla yerde çukur oluştu. Çok daireli 3 bina ve bazı ambarlar hasar gördü.


Moskova’ya yaklaşık 220 kilometre mesafede bulunan şehirdeki patlamanın sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.

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Tags:RusyaTula
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