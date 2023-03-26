Rusya’nın Tula bölgesinde patlama

Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyinde yer alan Tula bölgesinde patlama meydana geldi.
Rus haber ajanslarının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Kireyevsk şehrinde henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişi yaralandı.
Yerel saatle 15.19’da şehrin bir caddesinde meydana gelen patlamayla yerde çukur oluştu. Çok daireli 3 bina ve bazı ambarlar hasar gördü.
Moskova’ya yaklaşık 220 kilometre mesafede bulunan şehirdeki patlamanın sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.
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