Futbol Süper Lig’de 22.hafta, 1.Lig’de 23.hafta maç sonuçları  - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbol Süper Lig’de 22.hafta, 1.Lig’de 23.hafta maç sonuçları 

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbol Süper Lig’de 22.hafta, 1.Lig’de 23.hafta maç sonuçları


Dün

Süper Lig

Çetinkaya–Mağusa T. Gücü: 2-5

Doğan T. Birliği–CB Gençlik Gücü: 4-0

Cihangi- Türk Ocağı: 3-0

Birinci Lig

Karşıyaka–Binatlı: 1-2

Dörtyol–Yenierenköy: 5-1

Esentepe–PL G. Birliği: 2-2

 

Bugün

Futbol Süper Lig

Kaymaklı–Gönyeli: 1-1

Göçmenköy–Hamitköy: 2-3

Mesarya–Yenicami: 2-1

Dumlupınar–MA Yeşilova: 1-0

Birinci Lig

Baf Ülkü Yurdu–İncirli: 2-3

Mormenekşe–Yeniboğaziçi: 1-4

M.H.A Yılmazköy–Düzkaya: 0-1

Girne Halk Evi–Lapta: 1-0

Yalova–Ü. Maraş: 1-0

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