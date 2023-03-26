Futbol Süper Lig’de 22.hafta, 1.Lig’de 23.hafta maç sonuçları
Dün
Süper Lig
Çetinkaya–Mağusa T. Gücü: 2-5
Doğan T. Birliği–CB Gençlik Gücü: 4-0
Cihangi- Türk Ocağı: 3-0
Birinci Lig
Karşıyaka–Binatlı: 1-2
Dörtyol–Yenierenköy: 5-1
Esentepe–PL G. Birliği: 2-2
Bugün
Futbol Süper Lig
Kaymaklı–Gönyeli: 1-1
Göçmenköy–Hamitköy: 2-3
Mesarya–Yenicami: 2-1
Dumlupınar–MA Yeşilova: 1-0
Birinci Lig
Baf Ülkü Yurdu–İncirli: 2-3
Mormenekşe–Yeniboğaziçi: 1-4
M.H.A Yılmazköy–Düzkaya: 0-1
Girne Halk Evi–Lapta: 1-0
Yalova–Ü. Maraş: 1-0
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