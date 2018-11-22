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Filede gece Mağusalıların

DAÜ VE ÇAMLIK GALİP: Voleybol Kadınlar Ligi’nde,  Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar’ı, erkeklerde ise Çamlıkspor güçlü rakibi YDÜ’yü 3-0 yenerken,  DAÜ de Vakıflar’ı 3-1 yendi

Voleybol Kadınlar Ligi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi, erkeklerde de Çamlıkspor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi gecenin galibi oldu.

Gecenin önemli maçında, son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk eden Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor maçı 3-0 kazandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynan maçlarda, kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar’ı zorlanmadan 3-0 yendi. Erkeklerde ise Vakıflar ilk seti kaybetse de DAÜ’yü  3-1 mağlup etti.

 

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