Yeni yılda ehliyetlere zam geliyor

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 234 milyon 274 bin 200 TL’lik bütçesi, dün akşam geç saatlere kadar süren toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, faaliyet raporu getireceğini açıklayan Bakan Atakan’a hitaben “Ne başardınız da oraya ne yazdınız merak ediyorum” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın en teknik ve yatırımcı bakanlık olduğunu, personellerinin de işini bilen bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Amcaoğlu, geçen yıl yapılan önerilerin ne kadarının hayata geçirildiğini de sordu.

İnsanların can güvenliğini sağlamak için hayata geçirilmiş tedbirler göremediğini söyleyen Amcaoğlu, tüm birimleri içinde barındıran bir Trafik Dairesi projesi hazırlandığını, ödenekle ilgili bile proje yapılmış olmasına rağmen bunların niye hayata geçirilemediğini sordu.

Amcaoğlu, Ercan Havalimanı’nın girişinde 2019 Ocak’ta hizmete girecek yeni terminal yazısının kaldırılmasını rica ederek, hala herhangi bir program olmadan keyfi çalışmalara ne kadar zaman müsaade edileceğini sordu.

Toplu taşıma değil kendi aracını kullanmak isteyenlerin bedelini ödemesi gerektiğine inandığını söyleyen Amcaoğlu, yurt dışından gelenlerin ehliyet almasını ve araba kullanımını kurallara bağlamak gerektiğini savundu.

Amcaoğlu, 2019 Mayıs’ta hayata geçmesi gereken tüzükler, yapılacağı taahhüt edilen projelerle ilgili eleştirilerde bulunarak, Gönyeli’deki üst geçitle ilgili olacakları önceden kestirdiğini ve sık sık dile getirdiğini, mahkeme kararı ne olursa olsun avantaj sağlanamayacağını vurguladı.

Amcaoğlu, bakanlığın bütçe rakamlarına bakarak yeni yılda ehliyetlerde yüzde 30 oranında zam yapılacağını da algılayabildiğini söyledi.