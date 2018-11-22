Oraloğlu: “Her şeyin biteceği bir maç değil ”

İŞİMİZİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ: İki takım adına da lig ortamı ve puan olarak çok önemli ve zor bir karşılaşma olacağını belirten Ali Oraloğlu, “Şampiyonluk için her şeyin biteceği bir hafta veya maç değil. Bu dereden daha çok sular akacaktır. İşimizin zor olduğunu da biliyoruz ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi

K-Pet Süper Lig’in 10. haftasında yarın akşam evinde lider Yenicami’yi konuk edecek olan Mağusa Türk Gücü kritik maçın hazırlıklarını Garga Arena’da dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Yenicami maçının taktiği üzerinde gerçekleşen idmana sakatlıkları süren Şenol Şöför ve Sami Ergazi dışında tüm futbolcular katılırken sakatlığını atlatan Uğur Gök’ün de takımla birlikte çalışması teknik heyeti sevindirdi.

Şenol ve Sami dışında sakat ve cezalı oyuncusu olmayan MTG, Yenicami maçının hazırlıklarını bugün yapılacak ter idmanıyla tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Zorlu maç öncesinde rakibinin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan MTG, bu maçta galip gelerek zirveye ortak olmayı hedeflerken teknik direktör Ali Oraloğlu da maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu dereden daha çok sular akacaktır

Çok önemli ve zor bir karşılaşma olacağını ancak her şeyin biteceği bir maç olmadığını dile getiren Ali Oraloğlu;

“İki takım adına da lig ortamı ve puan olarak çok önemli ve zor bir karşılaşma olacak. Ancak şampiyonluk için her şeyin biteceği bir hafta veya maç değil. Bu dereden daha çok sular akacaktır. O yüzden çalışmalarımızı normal bir lig maçı oynayacakmış gibi sürdürürken atmosfer ortamının yüksek olacağı bir maç oynayacak şekilde hazırlanıyoruz. Bir oyun anlayışımız ve felsefemiz var. Bu maçta da onu sahaya yansıtmaya çalışacağız. İşimizin zor olduğunu da biliyoruz ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz. Taraftarımız cuma akşamı takımı yalnız bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Onların desteği ile inşallah şehrimize, camiamıza, taraftarımıza, başkan ve yönetimimize 3 puan armağan etmek istiyoruz. Futbolda her şey olabilir. Ligin başından beridir hafta hafta bakıyoruz. Yenicami maçını atlattıktan sonra da ileriye dönük plan yapmak doğru olmaz. Bu sezon şampiyonluk hedefinde maç maç bakıp ilerleyeceğiz ve sıradaki maçımız Yenicami ve hedefimiz kazanmak.” şeklinde konuştu.