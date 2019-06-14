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FIFA süreci zor bir süreç

14 Haziran 2019

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Başkanvekili Orçun Kamalı, BRTSPOR’da bugün başlayan Tonguç Kotak ile 45 dakika programında çarpıcı açıklamalar yaptı

LOBİCİLİK KONUSUNDA GERİYİZ: Ülke olarak lobicilikte geri olduklarını belirten Kamalı, devlet ile birlikte Futbol Turizmi ve Spor Turizmi konusunda hükümet ile bir lobicilik olayına girmelerinin gerektiğini vurguladı

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1.Başkanvekili Orçun Kamalı, BRTSPOR’da bugün başlayan Tonguç Kotak ile 45 dakika programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kamalı, futbolda gelişen süreç ve ülke sporunun durumu konusunda programda çarpıcıcı açıklamalarda bulundu.

 

Ülkedeki futbolu anlattık
Kamalı, geçtiğimiz hafta sonu FIFA Kongresine birlikte katıldığı UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile orada yaptıkları temasları aktardı.
Kongre esnasında otelde değil de olayın olduğu yerde ikili temas yaptıklarını söyleyen Kamalı orada hem siyasi hem de lobicilik anlamında faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

 

Yardımcı’dan büyük destek görüyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı ayrıca UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesinin başkanlığını  da yürütüyor. Yardımcı bize buralarda büyük destek oluyor diye konuştu.
Ülke olarak lobicilikte geri olduklarını belirten Kamalı, devlet ile birlikte Futbol Turizmi ve Spor Turizmi konusunda hükümet ile bir lobicilik olayına girmelerinin gerektiğini vurguladı.

 

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