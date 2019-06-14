Yenicami’de ‘Behiç, Emin’ belirsizliği

KARTAL, EMİN’İN KARARINI BEKLİYOR: Serbest transfer hakkı bulunan Emin’e ise teklifini yapan Yenicami, tecrübeli futbolcunun cevabını beklemeye başladı. Merit Alsancak’la da dirsek temasında olan Emin’in 1-2 gün içinde son kararını vermesi bekleniyor. Behiç’in ise, Çetinkaya’ya mı, yoksa başka bir kulübe mi gideceği kesinlik kazanmadı

Yeni sezonun planlamasını sağlam adımlarla yapmak isteyen Süper Lig’in güçlü takımlarından Yenicami’de Behiç Kum ve Emin Atabek’in durumu netlik kazanmadı. Tansel, Mehmet Göktaş, Hascan Kırmaz, Mehmet Altın ve Hüseyin Sadıklar’ın siyah-beyazlılarla yola devam etme kararı sonrasında gözler bu kez diğer önemli iki isim olan Behiç ve Emin’e çevrildi.

Kararlarını vermediler

Geçen sezon Çetinkaya forması giyen Yenicami futbolcusu Behiç Kum yeni sezonda hangi takımda forma giyeceğine karar vermedi. Yenicami ile yolların ayrılmasına kesin gözle bakılırken Behiç futbol hayatına geçen sezon formasını giydiği Çetinkaya’da mı yoksa başka bir kulüpte mi devam ettireceğine henüz son kararını vermiş değil.

Serbest transfer hakkı bulunan Emin’e ise teklifini yapan Yenicami, tecrübeli futbolcunun cevabını beklemeye başladı. Merit Alsancak’la da dirsek temasında olan Emin’in 1-2 gün içinde son kararını vermesi bekleniyor.

Cenker ve Çağdaş yine kiralanacak

Kara Kartallar’da Cenker ve Çağdaş da 2019-2020 sezonunda başka takımlarda forma giyecekler. Her iki futbolcuyu da kiralayacak olan Yenicami, Çağdaş’ı özellikle kendini geliştirebileceği ve düzenli forma giyeceği bir takıma vermeyi düşünüyor. Çağdaş geçen sezon Çetinkaya’da forma giymişti. Bu yüzden genç futbolcunun opsiyonunu elinde bulunduran Çetinkaya’da yer alma ihtimali yüksek görünüyor.

Cenker ise kesin olarak kiralanacak diğer bir isim olarak. Cenker geçen sezon G.Birliği kadrosunda kiralık statüde yer almıştı.