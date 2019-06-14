Kemal Varan’ın cezası onandı

KTFF Tahkim Kurulu, 4 Mayıs tarihinde oynanan Esentepe-Gönyeli Süper Lig müsabakasında Gönyeli futbolcusu Kemal Varan’a maç içerisinde rakip takım futbolcusuna kafa atmak suretiyle yapmış olduğu fiili müdahale neticesinde hakem tarafından ihraç edildiği cihetle 7 Mayıs tarihinde Disiplin Kurulunun vermiş olduğu 3 resmi müsabakadan men cezasını onadığını açıkladı.