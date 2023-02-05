Feyzioğlu: “Bağımsız, egemen ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin varlığını kabul tek çıkış yoludur”

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılan ve bugün Yavuz Çıkarma Plajı’nda sergilenen gemiyi ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, “O Mehmetlerin, o Mücahitlerin evlatları Türkiye’de ve KKTC’de el ele sonsuza kadar iki Türk devletini de bağımsız, özgür, egemen ve eşit yaşatacak” dedi.

Feyzioğlu, “Tüm dünya bilsin. Rumların niyeti Kıbrıs Türklüğünü yok saymak ve yok etmektir. Bu amaçlarından hiç vazgeçmediler. Bu cennet adada barışın teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin daimi varlığıdır. Bağımsız, egemen ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin varlığını kabul tek çıkış yoludur” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, şu paylaşımda bulundu:

“Bu kapak açıldığında üzerlerine Beş Parmak Dağları’ndaki Rum mevzilerinden ölüm yağacak. Biliyorlar. Her bir gemide beş yüz yiğit bekliyor. Ölümü değil düğünü bekler gibi bekliyorlar. Dualar okunuyor.

Teçhizatlar belki bininci defa gözden geçiriliyor. Sevdiklerine yazdıkları mektuplar ceplerinde. Şehadet şerbeti içer ise Mehmetim, takım arkadaşı gönderecek mektubu.

Gemi kumsala sürülüyor. Kapak açılıyor. Vatan ve Allah aşkıyla suya atlıyor aslan parçaları. Allah Allah nidaları, komutanların emirleri, üzerlerine yağan bombalar…

Türk Askeri, dağlarda köylerde on bir yıl direnen kahraman mücahitlerle, Türkiye’den gönderilen sivil komutanların emrinde örgütlenmiş TMT’cilerle omuz omuza harb tarihinin en çetin çıkartmalarından birini başarıyor, destan yazıyor.

Kıbrıs’ta Türklüğü kimse yok edemez. Buna Kıbrıs Türkleri de, top yekun Türk Milleti de izin vermez. O mehmetlerin, o mücahitlerin evlatları Türkiye’de ve KKTC’de el ele sonsuza kadar iki Türk devletini de bağımsız, özgür, egemen ve eşit yaşatacak.

Tüm dünya bilsin. Rumların niyeti Kıbrıs Türklüğünü yok saymak ve yok etmektir. Bu amaçlarından hiç vazgeçmediler. Bu cennet adada barışın teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin daimi varlığıdır. Bağımsız, egemen ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin varlığını kabul tek çıkış yoludur.

Kahraman Mehmetçiğe, Mücahitlere, Mücahidelere ve o ruhu taşıyan herkese selam olsun.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti

Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”