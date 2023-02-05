Futbolda 17. haftanın maç sonuçları
Futbolda 17. haftanın toplu maç sonuçları:
Dün
AKSA Süper Lig
Hamitköy – Çetinkaya:0-3
Mesarya – Cihangir:2-4
Göçmenköy – Lefke:1-3
Merit A. Yeşilova – CB Gençlik Gücü: 0-1
Türk Ocağı – Gönyeli:1-0
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – Girne Halk Evi:0-0
Esentepe – Baf Ülkü Yurdu:2-0
Dörtyol Ünimar Maraş:3-3
Pera L. G. Birliği – Düzkaya:0-2
Bugün
AKSA Süper Lig
Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği 1-1
Yenicami – Küçük Kaymaklı 3-2
AKSA Birinci Lig
Miracle Karşıyaka – Yalova 2-3
Binatlı – Yeniboğaziçi 1-5
Yenierenköy – Lapta 1-3
M. Hacıali Yılmazköy – İncirli 1-1
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