Futbolda 17. haftanın maç sonuçları - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda 17. haftanın maç sonuçları

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda 17. haftanın maç sonuçları


Futbolda 17. haftanın toplu maç sonuçları:

Dün

AKSA Süper Lig

Hamitköy – Çetinkaya:0-3

Mesarya – Cihangir:2-4

Göçmenköy – Lefke:1-3

Merit A. Yeşilova – CB Gençlik Gücü: 0-1

Türk Ocağı – Gönyeli:1-0

 

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe – Girne Halk Evi:0-0

Esentepe – Baf Ülkü Yurdu:2-0

Dörtyol Ünimar Maraş:3-3

Pera L. G. Birliği – Düzkaya:0-2

 

Bugün

AKSA Süper Lig

Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği  1-1

Yenicami – Küçük Kaymaklı 3-2

AKSA Birinci Lig

Miracle Karşıyaka – Yalova 2-3

Binatlı – Yeniboğaziçi 1-5

Yenierenköy – Lapta 1-3

M. Hacıali Yılmazköy – İncirli 1-1

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