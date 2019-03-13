Festival Erteleme Duyurusu

Değerli halkımız, önceki haftalarda duyurusunu yaptığımız 8. Kalavaç Kültür Festivali’nin (Ayşe Cangül Anısına) 28 Nisan 2019 tarihinde yapılması planlanmaktaydı. Ancak geçtiğimiz günlerde değerli köy sakinimizin başına gelen ve genç bir canın hayatını kaybettiği elim kazadan ötürü köy halkı olarak derin üzüntü içindeyiz. Bu sebepten dolayı Kalavaç Muhtarlığı ve köy halkı olarak festivalimizi ileri bir tarih olan 15 Eylül (2019) Pazar gününe ertelediğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. Kazada hayatını kaybeden İlter Taşpınar Çavuşgil’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz.

Kalavaç Muhtarlığı