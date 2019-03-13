Brexit – İngiltere Parlamentosu’nda yeni oylama

Brexit anlaşmasını dün akşam ikinci kez reddeden İngiltere Parlamentosu bugün ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak.

Oylamanın TSİ 22:00’de yapılması bekleniyor.

Milletvekilleri, AB’den anlaşma olmadan ayrılmaya “Evet” derlerse İngiltere 29 Mart’ta resmen birlikten çıkmış olacak.

AB’den anlaşma olmadan ayrılmaya “Hayır” denmesi halinde ise bu kez yarın İngiltere Parlamentosu’nda bir oylama daha yapılacak. Bu oylamada milletvekillerine, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) ertelenmesini isteyip istemedikleri sorulacak.

İngiltere Parlamentosu Ocak ayında 230 oy farkla (202’ye karşı 432 oyla) reddettiği Brexit anlaşmasına dün de 149 oy farkla (242’ye karşı 391 oyla) “Hayır” demişti.

Başbakan Theresa May bu sabah kabinesini topladı ve bakanlarla son gelişmeleri değerlendirdi.

Barnier: Risk hiç bu kadar fazla olmamıştı

AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere’nin birlikten anlaşma olmadan ayrılma riskinin hiç bu kadar fazla olmadığını söyledi.

Michel Barnier, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, İngiltere’deki son oylamanın Brexit sürecinde belirsizliği artırdığını belirtti.

Barnier, İngiltere’de milletvekillerinin reddettiği anlaşmanın, Brexit’in düzenli bir şekilde tamamlanması için masadaki tek metin olduğunu kaydetti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise İngiltere Parlamentosu’ndan, AB’den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğini reddetmesini istedi.

Öte yandan, İngiliz hükümeti de ülkenin AB’den anlaşma olmadan ayrılması halinde alacağı bazı önlemleri kamuoyuna açıkladı.

Bu durumda AB ülkelerinden gelecek bazı mallara ilk kez gümrük vergisi uygulanacak.

Söz konusu maller arasında et ve bazı süt ürünleri de var.

AB dışından gelecek birçok ürüne yönelik gümrük vergisi ise azaltılacak.

Birlik üyesi İrlanda Cumhuriyeti’nden Birleşik Krallık’ın parçası olan Kuzey İrlanda’ya sokulacak mallar içinse sınırda herhangi bir kontrolün yapılmayacağı açıklandı.