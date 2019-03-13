Girne Belediyesi, 2019 yılına ilişkin emlak vergilerini tahsil etmeye başladı

Girne Belediyesi, 50/1995, 15/2006, 39/2006, 42/2007, 18/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Vergisi Yasası uyarınca belediye hudutları dahilinde 2019 yılı Taşınmaz Mal (Emlak) vergilerini belirledi ve tahsil etmeye başladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi’nin birinci taksit ödeme süresinin, Nisan ayı sonunda tamamlanacağı kaydedildi.

Emlak Vergisi’nin ikinci taksitinin ise 30 Eylül 2019 tarihine kadar ödenmesi gerektiği belirtildi.

ÖDEMELERİN YAPILACAĞI NOKTALAR

Açıklamada, ödemelerin, Girne Belediyesi ana bina veznelerine, Girne Belediyesi terminal şubesi veznelerine, Zeytinlik, Doğanköy, Ozanköy ve Beylerbeyi Muhtarlık Vezneleri’ne veya Girne Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu bankalara (Akfinans Bank, Asbank, Creditwest Bank, Garanti Bankası, Halk Bank, Albank, İktisat Bankası, İş Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Universal Bank, Vakıflar Bankası, Limasol Kooperatif Bankası, Capital Bank, Nova Bank, Türk Bankası, Yakın Doğu Bank ve Ziraat Bankası) yapılabileceği kaydedildi.

EMLAK BİLDİRİMİ POSTAYLA GÖNDERİLMEYECEK

2018 yılı Emlak bildirimlerinin posta aracılığıyla adreslere gönderilmeyecek olmasından dolayı emlak sahiplerinin, emlak bildirimlerini Girne Belediyesi Terminal Şubesi’ndeki Emlak Bölümü’nden (815 04 54) alabileceği belirtildi.

Yeni kayıt yaptıracakların yanlarında tapu araştırma belgesi, satış sözleşmesi veya koçandan birini getirmesi gerektiği de duyuruldu.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için, Belediye’nin 815 21 19 numaralı telefonunu (dahili 143-170) Maliye Bölümü’nü nün aranabileceği; belirtilen ödeme tarihinden sonra yapılacak ödemelerde, yasal gecikme zammı uygulanacağı belirtildi.