KıbrısMagazin

Festival Alayköy’e hayat getirdi

19 Haziran 2019

KONSERLERE BÜYÜK İLGİ:

Alayköy’de gerçekleşen 9.Tahıl Festivali efsane grup Kurtalan Ekspres’in, Türkiye’nin ünlü gruplarından Zakkum’un ve yerli sanatçılarımızdan Basri Can ile Nigar Muradova’nın konserleriyle büyük ilgi gördü

Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği 9.Tahıl Festivali geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Festivalde halk dansları, modern dans ve çeşitli animasyonlar çok beğenilirken, canlı soğuk heykeller, Mustafa Tozakı kalemiyle ücretsiz portre ve karikatür çizimi, Make-Up Artist Sahavet Aslan fırçasıyla ücretsiz Makyaj sanatı katılımcıların gününe renk kattı. Her üç etkinlik de büyük ilgi gördü.

Yurtdışı bağlantılarını  Final Organizasyon direktörü Yıltan Tozakı’nın yaptığı festivalde Yetenek Sizsiniz finalisti Enver Ertaş’ın güldüren ve düşündüren şovları hayretler uyandırırken, Mama Etiyopya akrobasi şovun müthiş gösterileri hayretlerin doruk noktasıydı. Yine Yetenek Sizsiniz finalistlerinden Fire Strom ateş şovun mükemmel gösterileri bol alkış alıp büyük ilgi gördü.

 

Gecelerin sesi oldular

Festivalin ilk gecesinde efsane grup Kurtalan Ekspres, ikinci gecesinde Türkiye’nin ünlü gruplarından Zakkum, final gecesinde ise yerli sanatçılarımızdan Basri Can ve Nigar Muradova sahne aldı. Birbirinden renkli gecelerin yaşandığı festivalde tüm konserler çok beğenilirken bol bol alkış aldı. Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy final gecesinde yaptığı konuşmada festivali her yıl geliştirmeyi düşündüklerini ve bunu bu yıl başardıklarını gelecek yıl için hedeflerinin yine aynı olacağını belirtirken tüm emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

 

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