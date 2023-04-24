Fenerbahçe uzatmada bu kez yıkıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 25, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Fenerbahçe uzatmada bu kez yıkıldı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Fenerbahçe uzatmada bu kez yıkıldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor’u konuk etti. Mücadele 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe’nin golleri 25 ve 51. dakikalarda Arda Güler, 71. dakikada Joao Pedro’dan geldi. İstanbulspor’un gollerini ise 57 ve 66. dakikalarda Valon Ethemi ve uzatma dakikalarında Eze’den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 64, İstanbulspor ise 29 puana yükseldi.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.

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