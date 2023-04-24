Basat: Paylaşılan video içeriği Kıbrıs’a ait değildir

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Direktörü Kemal Basat, sosyal medya paylaşılan ve ülkemizde olduğu iddia edilen asılsız timsah videosunun Kıbrıs’a ait olmadığı hakkında açıklama yapma ihtiyacı duydu.

Basat’ın paylaşımı şu şekilde:

Şüphesi olan varsa diye kamuoyuna açıklama!

Sosyal medyada paylaşılan video içeriği Kıbrıs’a ait değildir. Görüntülerdeki hayvan bir tuzlu su timsahi (Crocodylus porosus), Kuzey Avustralya, güney doğu asya da yaşam boyları 6mt ye kadar büyüyebilen dünyanın en büyük timsah türüdür.

Yapılan kısa araştırmada videonun Mart ayında Kuzey Avustralyada tur rehberi olan David McMahon tarafından kayda alındığı ve paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Bugün paylaşılan bu görüntüler her ne kadar ülkemizde kayda alınmamış olmasa da ülkemizde de biyokaçakçılık hem doğayı hem de insan sağlığını tehdit eden birçok unsuru ile hali hazırda var olan ciddi bir sorundur. Bu gibi durumların ciddi sıkıntıya dönüşmeden önce sistematik mücadele ve ciddi denetim yapılması elzem bir konudur.

DoğaPark olarak geçmişte 2 kez Biyokaçakçılık üzerine çalıştaylar gerçekleştirdik ve Polis, Gümrük, Veteriner Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi gibi paydaşları bir araya getirerek ülkemizin içinde bulunduğu biyokaçakçılığın ciddiyetini masaya yatırdık. Bunun akabinde son 7 yılda yaklaşık 60 farklı türe ait 500’ün üzerinde kaçak yaban/egzotik hayvana el konularak DoğaPark’a teslim edildi.

Bugün 7 yıl öncesine göre daha iyi noktada olsak da gerçek çözüm bu hayvanlara ülkeye girdikten sonra el koymak değil kontrolsüz şekilde ülkeye girişlerinin önüne geçmektir. Bu konuda yapılacak çok iş, önümüzde daha çok yol var. En önemlisi de yetkili organların bu konuda gerekli olan iradeyi göstermesidir.

Kemal Basat, Direktör

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü

https://www.facebook.com/reel/1279785602965100/