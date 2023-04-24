KKTF Çizgi ve Gözlemci Hakemlik kursu düzenleniyor

Türkiye Tenis Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek Çizgi ve Gözlemci Hakemlik Kursu 29-30 Nisan tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleşecek.

Kurs sonunda başarılı olanlara verilecek sertifikalar Türkiye de geçerli sayılacak. Kurs için son kayıt tarihi 28 Nisan olarak açıklandı.

Kurs için gerekli belgeler:

1-Kimlik Kartı

2-Lise veya dengi okul diploması

Tarih: 29-30 Nisan 2023

Yer: Lefkoşa

Kayıtlar: [email protected]