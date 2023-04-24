KKTF Çizgi ve Gözlemci Hakemlik kursu düzenleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KKTF Çizgi ve Gözlemci Hakemlik kursu düzenleniyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KKTF Çizgi ve Gözlemci Hakemlik kursu düzenleniyor

Türkiye Tenis Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek Çizgi ve Gözlemci Hakemlik Kursu 29-30 Nisan tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleşecek.
Kurs sonunda başarılı olanlara verilecek sertifikalar Türkiye de geçerli sayılacak. Kurs için son kayıt tarihi 28 Nisan olarak açıklandı.

 


Kurs için gerekli belgeler:

1-Kimlik Kartı

2-Lise veya dengi okul diploması

 

Tarih: 29-30 Nisan 2023

Yer: Lefkoşa

Kayıtlar: [email protected]

 

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Tags:Çizgi ve Gözlemci Hakemlik Kursukktf
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