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Fellahoğlu davasında istinaf başvurusu reddedildi

14 Şubat 2020

Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlar Op. Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak’ın alt mahkemenin “ihmal ve sorumluluk” bulgusuna karşı istinaf başvurusu reddedildi

Evrim KAMALI

 

Doğuş Doğum Kliniğinde 13 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlar Op. Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak’ın istinaf başvurusu reddedildi.

Bebeğini 2007 yılında dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybeden Fellahoğlu Kuyumculuk’un sahibi Gamze Fellahoğlu ile ilgili Doğuş Doğum Kliniği sahibi Op. Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak makul bir doktorun yapması gereken uygulama, bakım ve özeni göstermeyerek ihmalkârlık yaptıkları” gerekçesiyle kusurlu bulunarak 50’şer bin TL tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Söz konusu dava kararından sonra “ihmal ve sorumluluk” bulgusuna karşı istinafa başvuran Op. Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak’ın istinaf kararı reddedildi.

İstinaf mahkemesi, alt mahkemenin “ihmal ve sorumluluk” bulgusunun hatalı olmadığına karar vererek söz konusu kararı onayladı.

Avukat Murat Yılmaz, kararın KKTC tarihinde bir ilk olduğunu ve ihmal nedeniyle doktora ceza davası açılacağını açıkladı.

 

 




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