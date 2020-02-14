“Çalmadım, veresiye aldım”

Demirhan’da bir marketin et ürünleri reyonunda çalışan Ozan Akmergiz, reyondan 636 TL değerinde et ürünü çaldığı gerekçesi ile tutuklandı. Zanlı hırsızlık suçlamasını reddetti:

Evrim KAMALI

Demirhan’da bir marketin et ürünleri reyonunda çalışan Ozan Akmergiz, market adına satışını yaptığı etlerden çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Aytaç Çebi, zanlı Ozan Akmergiz’in “müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi.

Çebi, zanlının 1-12 Ocak 2020 tarihleri arasında çalıştığı marketin et ürünleri reyonundan 636 TL değerinde et ürünü çaldığını kaydetti.

Polis memuru Aytaç Çebi, zanlını kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyleyerek, 12 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Çebi, zanlının gönüllü ifadesinde etleri borca aldığını ve tutarını aybaşı maaşından düşülmek üzere personel defterine yazdığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.