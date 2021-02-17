Falyalı Kardeşlerden 10 Bin Aileye Gıda Yardımı Girne Belediyesine Ulaştı

Falyalı kardeşler, Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın ortak girişimleri ile gerçekleşen gıda yardımları KKTC’de 28 farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Kapanma sürecinde özellikle maddi anlamda zor günlerin de yaşandığı bu dönemde Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı’dan 10 bin adet gıda paketi, ihtiyaçlı ailelere verilmek üzere bugün Girne Belediyesi aracılığı ile yetkililere teslim edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yardım sırasında yaptığı konuşmada; “Geçen sene Mart ayından itibaren ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak yaşanan sıkıntılar devam etmektedir. Yaklaşık bir hafta sonra 1 seneyi tamamlamış olacağız. Geçen sene böyle zamanlarda kapanma olduğu zaman birçok duyarlı iş insanlarından yardım gördük. Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler geçen defada olduğu gibi bu defada belde halkına dağıtılmak üzere bizlere gıda paketlerini teslim etmişlerdir. Bu sefer kendileri Girne’yi merkez seçerek 10 bin adet gıda paketini Girne Belediyesine getirdiler ve Girne Belediyesi üzerinden burada bulunan Kaymakamlarla da temas ederek bütün 28 Belediye’ye eşit ve hakkaniyet çerçevesinde bu gıda paketlerini dağıtmaya başlayacağız” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, salgın nedeniyle, yaklaşık 1 yıldır, ülkede çok zor bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın bu dönemde büyük önem taşıdığını anımsattı.

Tüm bu yardımları hakkaniyetli ve adil bir şekilde dağıtacağız

Güngördü, bugün Girne Belediyesine teslim edilen 10 bin gıda yardım paketinin, kaymakamlıklar, belediye ve muhtarlıklar aracılığıyla 6 ilçe ve 28 belediyeye eşit olarak dağıtılacağını ifade etti.

Amaçlarının, tüm bu yardımları hakkaniyetli ve adil bir şekilde dağıtmak olduğunu vurgulayan Güngördü, toplumsal dayanışmanın önem kazandığı bu dönemde, Falyalı kardeşlerin yardımlarının, tüm iş insanlarına örnek olmasını diledi.

Belediye olarak, gıda yardımı almak ya da yapmak isteyen vatandaşların başvurabileceği 3 telefon hattı oluşturduklarını söyleyen Güngördü, gıda yardımı almak ya da yapmak isteyenlerin, kendilerine, 0542 888 21 22, 0533 870 20 18,0533 853 0010 numaralı telefonlardan ulaşabileceğini ifade etti.