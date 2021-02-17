Fikri Karayel, online konserle sevenleriyle buluştu

Kuzey Kıbrıs Turkcell, sevilen sanatçımız Fikri Karayel ile keyifli bir konser düzenledi.

Yürürlükte olan tedbirler kapsamında evlerimizde olduğumuz bu dönemde vatandaşların güzel vakit geçirebilmesi adına düzenlenen konser, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Instagram hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Fikri Karayel ile çok özel bir konser düzenledi. Ülke genelinde yürürlükte olan tedbirler kapsamında evlerimizde olduğumuz bu dönemde vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi adına düzenlenen konser, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Instagram hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. “Sevgiliye Şarkılar” konsepti ile İstanbul’dan yayınlanan konseri Instagram üzerinden yüzlerce kişi izledi. Sevilen şarkılarını seslendiren Fikri Karayel, “Bu zor zamanda böyle bir konser organizasyonu yapabilmek çok keyifliydi. Sevenlerimle, sizlerle olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu konseri düzenleyerek birlikte olmamızı sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Canlı yayınlanan konserde Fikri Karayel, kendi eserlerinin yanı sıra Sezen Aksu, Rafet El Roman gibi usta sanatçıların eserlerini de seslendirdi.

Yeni parçasını ilk kez canlı yayında seslendirdi

Sevgiliye Şarkılar konserinde sanatçı Fikri Karayel, yeni albümünün habercisi olan son yayınladığı “Bitmezse Kış” isimli parçasını ise ilk kez canlı olarak sevenleri için seslendirdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Instagram hesabı üzerinden yayınlanan ve 1.5 saat süren konserde Fikri Karayel, kendi eserlerinin yanı sıra usta sanatçıların eserlerini de seslendirdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, yine online yayınlanacak söyleşilerle birlikte, sosyal medya üzerinden yapılacak olan etkinliklerin çeşitlendirilerek devam edeceği bildirildi. Açıklamada aynı zamanda, Fikri Karayel konserini kaçıranların ve izlemek isteyenlerin Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Instagram hesabından diledikleri zaman konseri izleyebileceği de belirtildi.