Falyalı cinayeti:Korumalardan Gülce 4 yıl, Işık ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili tutuklanan Türkistan Gülce ve Halil Işık bugün mahkemeye çıkarıldı.

Çatalköy’de 9 Şubat’ta meydana gelen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili kanunsuz ateşli silah taşımak ve kullanmaktan tutuklu bulunan Falyalı’nın korumaları Türkistan Gülce’ye 4 yıl, Halil Işık’a ise 3 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemelerden alınan bilgiye göre, bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, T.G, kanunsuz ateşli silah taşımak, kullanmak ve tasarruf etmekten 4 yıl; kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Türkistan Gülce’nin hapislik cezalarını birlikte çekmesine emir verildi.

Halil Işık ise, kanunsuz ateşli silah taşımaktan, kullanmaktan ve tasarrufundan 3 yıl, kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halil Işık da cezalarını birlikte çekecek.