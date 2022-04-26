Türkiye

Türkiye’de kapalı alanlarda maske şartı kalktı

26 Nisan 2022
Türkiye'de kapalı alanlarda maske şartı kalktı







Türkiye’de kapalı alanlarda maske şartı kalktı TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını açıkladı. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında ise maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar devam edilecek.



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26 Nisan 2022


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