Türkiye’de kapalı alanlarda maske şartı kalktı

TC Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlara ilişkin Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yaptı.

Erdoğan, kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun büyük ölçüde kaldırıldığını açıkladı.

Bu kural yalnızca, vaka sayısı binin altına düşene kadar, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında devam edecek.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Dünyamızın son iki yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç kısa sürede üretimden tüketime spordan istihdama kadar topyekun krize dönüştü. Hastaneden sağlık personeline maskeden ilaca aşıya kadar her başlık altında ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin sınır kapılarında havalimanların maske kavgasına giriştiklerine şahit olduk.

”SAĞLIK ORDUMUZUN VERDİĞİ HİZMETLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Merhum Cemil Taşcıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızı bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik. Hep birlikte ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içinde bugün burada bir aradayız. Bilim insanlarımızın gayretleriyle ilaç ve aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık. Dünya genelinde 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağladık. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.

”KAPALI MEKANLARDAKİ MASKE KULLANMA ZORUNLULUĞU TÜMÜYLE KALDIRILDI”

Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı görüşüne varmıştır. Corona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

TOPLU TAŞIMA VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA MASKEYE DEVAM

Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulumuzun önerisi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir.”

BAKAN KOCA: EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini sosyal medyadan açıklamıştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım” sözlerine yer vermişti.

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada ise toplantı için “Kanaatimce Bilim Kurulu’nun en önemli toplantılarından biri olacaktır” demişti.



Bilim Kurulu’nda 2 Mart’ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.