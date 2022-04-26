bakanlar kurulu kararları açıklandı

3.Faiz Sucuoğlu hükümeti ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı. Bakanlar Kurulu kararlarını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu sözcüsü olarak Başbakanın kendisini görevlendirildiğini duyurdu ve hükümetin aldığı kararları duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu alınan kararları şöyle duyurdu:

Elektrik tarifeleri ve alkollü içeceklerin fonları konusunu daha önce Başbakan düşüncesini izah etmişti.

38.hükümette yine Sn. Başbakan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından kararı alınan ancak kararnameleri gelmeyen, ancak kamuoyuna açıklanan ve düzeltilmesine söz verilen iki konu vardı.

Bunlar Mart ayı için elektrik tarifeleri ve turizmciler tarafından da sitem edilen ve değerlendirilmesi istenen alkollü içeceklerdeki fon fiyatları konuları idi.

39.hükümetin bugün yapılan ilk Bakanlar Kurulu toplantısında siyasetin olmazsa olması, güven ve verilen sözlerin tutulması ilkelerinden hareket edilerek bu iki konuda daha önce söylenen şeyler yapıldı.

Sn.Başbakanın Bakanlar Kurulunda gündeme getirdiği ve Maliye Bakanına düzenlenmesini talep ettiği kararnameler oy birliği ile Bakanlar Kurulundan geçmiştir.

ELEKTRİK TARİFELERİ DÜZENLENDİ

KIBTEK tarifelerinde, 2019 Nisan itibarı ile güncel maliyetlerin tarifelere yansıtılamamasından dolayı yaşanan sıkıntılar vardı ve KIBTEK Yönetim kurulu 24 Şubat tarihi itibarı ile 3 yıllık güncellenmemiş tarifelere yeni fitlar uygulamıştı ve yüksek faturalar oluşmuştu.

0-250kw 98,73krş devam edecek

250kw-500kw 2.70 TL idi 1.70 TL belirlendi (Mart ayı için)

500kw-750kw 2.95 TL idi 2 TL belirlendi (Mart ayı için)

750kw-1000kw 3.25 TL idi 2.25 TL belirlendi (Mart ayı için)

1000+km 4 TL idi 3.30 TL belirlendi (Mart ayı için)

MAYIS AYINDA ÇOKLU TARİFEYE GEÇİLİYOR

Bakanlar Kurulu sözcüsü Nazım Çavuşoğlu bakanlar kurulunun elektrik tarifelerinde çoklu tarifeye geçilmesi için çalışma başlatılması kararı alındığını da duyurdu. Çavuşoğlu, “Mayıs ayında çoklu tarifeye geçebilmek adına Sn.Maliye Bakanına çoklu tarife sistemine geçilmesi için yetki verildi ve çalışmalar hızlandırıldı. Gereği yapılacak.”

ALKOLDE İNDİRİM

Bakanlar kurulu vatandaşların ve turizm işletmelerinin tepkisini çeken alkol fiyatlarındaki fon miktarlarına yapılan zammı da yeniden düzenledi. Maliye Bakanlığının getirdiği önerge ile yeni fiyatlar şöyle oldu:

Biradan alınan fon 3 TL idi yapılan zam ile 15 TL olmuştu. Alınan kararla 5 TLye çekildi

Fıçı biradan alınan fon 3.5 TL idi, zam ile 17.5 olduydu. Alınan kararlar 6 TLye çekildi.

Şaraptan alınan fon 4 TL idi yapılan zam sonrası 20 TL olmuştu, Alınan kararla 5 TL’ye çekildi

Alkollü içkiler (viski, rakı vb.) litre başına fonu 13 TL iken, 50 olduydu. STÖ’lerle varılan mutabakatla 25 TL’ye çekildi.

Alkollü olup yerli üretim olan yerli üretimi destekleme kapsamında yapılan ilkeli bakış açısı ile 3 tlden 40a çıkarılan fon ücretleri 10 TL olarak düzenlendi.

Yüzde 10 alkol oranı altındaki ürünlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Küçük baş hayvan besleyicilerinn desteklenmesi amacı ile Bakanlar Kurulu’nun 19 Kasım 2021 tarihli kararı ile küçük baş hayvancılara kredili arpa satışı ile ilgili 30 Nisan’a kadar zaman verilmiş idi. Bunu da 1 ay daha uzattık ve Mayıs sonuna kadar kredili arpa satışı yapılması kararı alındı.

Para Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Meclise sevk edilmesi ile ilgili gerekli çalışma yapıldı. FOREX diye bilinen işyerleri ile ilgili yaşanan sorunu çözmek için süreç çalıştırılıyor.