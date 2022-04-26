Kaza yapıp kaçan şahıs yakalandı

Lefkoşa’da bir hafta önce kullandığı araçla kaza yapan ancak olaydan hemen sonra kayıplara karışan kişi, Lefkoşa trafik şube amirliği ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu dün yakalandı.

Kaza 16 Nisan’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. 35 yaşındaki Felix Chınedukocha, aracıyla yoldan çıkarak, aynı istikamette seyreden 53 yaşındaki Şener Balo yönetimindeki RF 737 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balo’un aracı orta refüj içerisinde bulunan hurma ağacına aracına vurdu. Kazada RF 737 plakalı araçta 90 bin TL tahmini hasar olurken, sürücü Felix Chınedukocha, olaydan hemen sonra kayıplara karıştı. Ancak Chınedukocha’nın kaçışı bir hafta sürdü ve polisin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.