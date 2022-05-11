Faiz Sucuoğlu: Parti başkanlığım devam edecek

UBP PM toplantısının ardından basına açıklama yapan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, “Parti başkanlığım sürecek. Ünal Bey ile de yakın çalışmalarımız sürecek” dedi.

Parti Meclisi sonrası konuşan Faiz Sucuoğlu’nun satır başları şöyle;

“Ünal Bey yeni hükümeti kurma çalışmalarına başlayacak. Birlik bütünlük içinde olmak zorundadır ki ülke sıkıntıya girmesin.”

“UBP’nin her sıkıntıya girdiği süreç, ülkeyi de sıkıntıya sokar. UBP’nin kendi içindeki sıkıntı ülkeye de yansıtılmamalı.”

“Üyeler hassasiyeti gösterdi, süreci göreceğiz. Tabanla görüşüyoruz sürekli olarak inşallah sıkıntılı süreç aşılacak…”

“Parti başkanlığım sürecek, görüntü bu şekildedir. Başbakan ile de yakın çalışmalarımız sürecek… Herkesin UBP’nin seçim başarısını da anlaması, kabul etmesi lazım…”

“Kutuplaşma hesap kesme diye bir şeyimiz yok. Doğruya doğru yanlışa yanlış deriz”

“Benim hükümetten çekilen DP, YDP ile görüşme yapmam mümkün mü? Cumhurbaşkanı da görevi Ünal Bey’e vermiş. Bu durumda ben kavga ile ülkeyi seçime mi sürükleyeceğim. Bu doğru değil..”