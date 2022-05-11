Erhürman: Bütün sorunlar halledildi, artık her şey son derece normal!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman UBP PM kararını ve Sucuoğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya paylaşımında “Bütün sorunlar halledildi, artık her şey son derece normal! Şimdi bu ufak pürüzü de giderdikten sonra yeni “hükumet”, KKTC’yi demokrasisiyle, ekonomisiyle şaha kaldıracak!” dedi.

Paylaşım şöyle:

Şimdi herhalde “gündem”, DP ve YDP’nin, Sn. Sucuoğlu’nun deyişiyle “zorlama deklarasyon dayatması”nın devam edip etmeyeceği, devam ederse UBP’nin bunu kabul edip etmeyeceği olacak öyle mi?!