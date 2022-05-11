1 kişi vefat etti, 43 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 5375 olup, 1 kişi vefat etti, 43 pozitif vakaya rastlandı.

19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

11 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5375

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.868.065

Toplam Vaka Sayısı: 94.231

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.472

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 524

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4

Karantinadaki Vaka Sayısı : 520

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 176