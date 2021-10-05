Faik Atlas hayatını kaybetti

Araştırmacı yazar Kani Kanol sosyal medyada yaptığı açıklamada Kıbrıs Türkünün tarihine mal olmuş Foto Atlas lakaplı Faik Atlas’ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kanol’un açıklaması şöyle:

Lefkoşa en güzel, en kibar, en dürüst, gerçekten usta bir fotoğrafçısını kaybetti!

Babamın çocukluktan itibaren hiç kopmayan örnek bir arkadaşlık ve dostluk yaşadığı “Faik abimi”, Faik Atlas’ı, Lefkoşalıların “Foto Atlas’ını” kaybettik. O da ışıklara sonsuzluğa yürüdü en sevdiği arkadaşının, yani babam Ali Kani’nin yanına gitti.

Huzur içinde ve hep ışıklarda olsunlar. Şakalarınızı, güzel örnek arkadaşlığınızı, o güzel içki masalarınızın zerafetini ve neşesini hiç unutmayacağım…