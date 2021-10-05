Akaryakıt fiyatları ZAMLANDI

Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına zam yaptı.

Bakanlar Kurulu, Gazyağına 70 kuruş zam yaparken, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 98 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Euro Diesel 49 kuruş zamlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni fiyatlar bu gece 00.01 itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre, 7.35TL’den satılan 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 7.84 TL, 7.50 TL’den satılan 98 Oktan Kurşunsuz Benzin 7.99 TL, 6.81 TL’den satılan Euro Diesel 7.30 TL, 6.57 TL’den satılan Gazyağı ise 7.27 TL’ye yükseldi.

Buna göre yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 7.84 TL

Kurşunsuz 98 Oktan: 7.99 TL

Euro Dizel: 7.30 TL

Gazyağı: 7.27 TL

Eski fiyatlar şöyleydi:

Kurşunsuz 95. 7.35 TL.

Kurşunsuz 98. 7.50 TL.

Euro Diesel. 6.81 TL.

Gaz Yağı 6.57 TL.