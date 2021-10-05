Bazı sektörler haricindeki tüm işletmeler 01.00’de iş yerlerini kapatacak

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner başkanlığında yaklaşık 4 buçuk saat süren bir toplantı yaptı.

Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını da değerlendirdi.

Alınan kararları açıklayan Başbakan Saner, bugün sabah itibarıyla sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, off licence gibi bazı müstesna işletmeler dışındaki diğer işletmelerin ise gece 01.00’da kapanacağını söyledi.

Saner, Yükseköğretim konusunda da geçtiğimiz Nisan ayında 15 bin yabancı öğrencinin ülkeye gelebilmesi başlattıkları çalışmanın ürününü almaya başladıklarını belirterek, bu öğrencilerin dün itibarıyla ülkeye gelerek üniversitelerde yüz yüze eğitime başladıklarını kaydetti.

Bu yıl 20 bine yakın öğrenci beklediklerini ifade eden Saner, kırmızı kodlu üllkelerden gelen öğrencilerin aşılanmasının başlatıldığını da duyurdu..

Başbakan Saner, Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ödemeler de değinirken, Covid-19’un getirdiği sıkıntılardan dolayı daha önce maaşlara yansıtılamayan 10.65 TL’lik hayat pahalılığının bugün itibarıyla ilk taksit olarak hesaplara yatırıldığını kaydetti.

Saner Hükümetin, çiftçiyi de unutmadığını ve kuraklıktan dolayı sıkıntılı günler geçiren çiftçilere 360 bin dönüm arazi için 74 milyondan fazla ödeme yaptığını açıkladı.

Covid-19 kaynaklı sektörlerin yaşadığı sıkıntılara da çare ürettiklerini ifade eden Başbakan Saner, Covid-19’dan dolayı sıkıntı yaşayan esnafa Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde kısmi hibe programından yararlanma fırsatı verdiklerini söyledi.

Hibe programının toplamda 11 milyon Türk Lirası olacağını bunun 3 milyon TL’sinin sanayicilere, diğer 3 milyon TL’sinin tarımsal işletmelere, 3 milyon TL’sinin turizmcilere ve 2 milyon TL’sinin ise genç girişimcilere hibe olarak verileceğini açıklayan Saner, ancak genç girişimcilerin hibe destek programına 8 Ekim itibarıyla başvurabileceklerini belirtti.