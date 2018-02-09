Facebook, yorumlara bambaşka bir şekilde ‘Beğenmeme’ butonu getiriyor!

Uygunsuz yorumlar sosyal medyanın kanayan yarası. Facebook ise kullanıcılar arasında daha anlamlı etkileşimi teşvik etmek için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. “Downvote” olarak adlandırılacak yorum değerlendirme düğmesi, Facebook üzerine kurulan algının biraz değişmesine yardımcı olabilir.

Sosyal medyada ve özellikle çok sayıda insanın gördüğü içeriklerin altında birbirinden kırıcı, gereksiz veya uygunsuz yorumlaşmalar dönüyor. Hatta bazen bu yorumların sonucunda haklı ya da haksız bir şekilde insanlar birbirlerini linç ediyorlar. Sonuç olarak rahatlamak ve bir şeyleri yakınlarımızla ve sevdiklerimizle paylaşmak için girdiğimiz ortamda fazlasıyla geriliyor, kutuplaşıyoruz.

Facebook sözcüsünden geliştirildiğine dair onay alan bir yenilik var: “Downvote” butonu. Bu butona Reddit, 9gag ve benzeri forum sitelerinden fazlasıyla aşınayız. Ancak Facebook’un söz konusu sorunlu yorumlarla ilgili alacağı bu tavır, dev şirketin sansür veya yeni bir haber akışı sistemi üzeride çalıştığını da gündeme getirdi. Buna değinmeden önce, “Downvote” butonuna yakından bakalım.

Facebook’un konuyla ilgili sözcüsü aracılığıyla sunduğu açıklama şu şekilde: “Beğenmeme butonunu test etmiyoruz. Halka açık olan yayınlardaki yorumlar hakkında, bize geri bildirimde bulunmanız için bir özellik test ediyoruz. Bu şimdilik yalnızca ABD’deki küçük bir grupta deneniyor.”

“Downvote” düğmesinin yaklaşık olarak şu şekilde olacak:

Downvote (Bir nevi eksileme diyebiliriz), üzerine tıklandığında o yorumun kolayca Facebook ekiplerine bildirilmesini sağlayacak. Kullanıcılar bu butona tıkladıktan sonra ek bir pencere görecekler ve bu pencere üzerinde “saldırgan, yanıltıcı, konuyla alakasız” gibi seçenekler var olacak. Facebook, bu yenilikle yorumların ya da içeriklerin sahte olup olmadığını anlayabilir, yalan haberlerin önüne bir nebze de olsa geçebilir.

Facebook’un yorumlar için zaten bir “Gizle” butonu var. Ancak bu butona erişmek son derece güç oluyor. Ufak bir ok ile ekstra seçenekler açılıyor. Aynı zamanda Gizle butonu, sadece o içeriği paylaşan kişiye ya da yorumun sahibine gözüktüğü için pek de geçerli bir çözüm sunmuyor.

Bu arada Downvote butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkacak seçenekler de hemen aşağıdaki gibi:

Facebook’un sakıncalı içerikler ve yorumlar hakkında doğrudan kullanıcıdan bildirim alma kanalını uzun zamandır kolaylaştırması gerekiyordu. Çoğu insan, gördükleri bu içerikleri şikayet etmek için pek çok soruya yanıt vermek zorunda kalıyorlar ve sırf bu yüzden şikayet edemiyorlar.

Bu tam anlamıyla bir “Beğenmeme” butonu değil:

Facebook’tan uzun zamandır talep gören o efsaneleşmiş özellik bu sefer de tam anlamıyla gelmiyor. Birkaç yıl önce firma, beğen butonunun içine farklı seçenekler ekleyerek emojileri getirdi ve etkileşim arttı.

Downvote aslında hem beğenmeme hem de bu durumu kolayca Facebook’a bildirme işini kolaylaştırıyor. Reddit gibi küresel platfomlarda popülerleşen bu sistem için bizzat Reddit’in kurucularından olan Alxi Ohanian’ın bir tweet’i var.

“Övgüde bulunmanın en samimi şekli! Onu ben markalaştırmak ister ve geldiğinde “upvote” etmeyi dilerdim.”

Facebook, uzun aylardır itibar kaybediyor ve yalan haberlerin, toplumsal kutuplaşma olaylarının, seçimlerdeki algı operasyonlarının merkezi haline geliyor. Bu nedenle kullanıcıların üzerinden biraz yük almak ve onları rahatlatmak zorunda. Downvote butonu bunu ne ölçüde başarır? Hiç şüphe yok ki son sözü yine sosyal medya kullanıcısı söyleyecek.