Hür-İş Asgari ücretin ivedilikle belirlenmesini talep etti

Hür-İş Federasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve çağırarak, yılın ilk asgari ücretini belirlemek için, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yasanın ön gördüğü süre içinde ivedi olarak toplanmasını talep etti.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, özel sektörde çalışanların gerçek ücreti olarak uygulanan Asgari Ücret’in, emeği ile geçinen kesimleri sefalete mahkum ettiğini savundu.

Asgari ücretin belirlenmesinin yasal mevzuata göre yapılması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini hatırlatan Çaluda, sektörel bazda, vasıfsız/vasıflı eleman düzenlenmesi yapılarak en düşük ve en yüksek asgari ücretin belirlenmesinin sosyal devletin temel önceliği olması gerektiğini belirtti.

Çaluda, insanca yaşamaya yeter bir asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret yasasının 9. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yılın ilk asgari ücretini belirlemek için, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yasanın ön gördüğü süre içinde ivedi olarak toplanmasını talep etti.

Çaluda, “Seçim yasaklarının bitmesi ile Hükümetin önceliği Asgari Ücretin belirlenmesi olmalıdır” dedi.