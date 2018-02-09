8 aylık bebeği 7. ameliyattan Kıbrıslı Türk hekim kurtardı

Damjan bebek, henüz 1 haftalıkken, kusma, gaz çıkaramama, dışkılayamama ve şişkinlik şikâyetleri ile Üsküp’te bir hastaneye götürüldü.

Doktorlar şişkinliği giderebilmek için ilaç tedavisi verip, eve gönderdiler. İlaç tedavisi sonuç vermeyince tekrar hastaneye götürülen Damjan bebeğe yapılan tetkikler sonucunda kalın bağırsak genişlemesi olarak da bilinen, Hirschsprung hastalığı teşhisi kondu.

DOĞUŞTAN BAĞIRSAKLARI ÇALIŞMADI

Hastalık sebebiyle bağırsak hareketlerinin durduğu ve çalışmadığı görülen Damjan bebeğin, bağırsağındaki problemli bölgenin ameliyatla çıkarılması gerektiği söylendi. Damjan bebek yaşanan problemler yüzünden 1 ay içerisinde 6 ameliyat geçirdi. 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. 7. ameliyat gündeme geldiğinde, ailesi bebeklerinin sağlığını daha fazla tehlikeye atmak istemedi.

KOMADA GELDİ AYAĞA KALKTI

Koma hâlindeki Damjan’ı alıp Türkiye’ye götürüldü. Damjan Türkiye’ye gittiğinde solunumunun çok düşük olduğunu ve vücudunun da şişmiş olduğunu söyleyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Kıbrıslı Türk Opr. Dr. Ali Tolgay “Damjan için ilk etapta ilaç tedavisi planladık. Eğer gerekirse ameliyat yaparız dedik. Bebek ağızdan beslenemediği için uzun bir süre damar yoluyla, daha sonra burundan sonda ile besledik. Aynı zamanda ilaç tedavisi uyguladık. Şikâyetleri yavaş yavaş geriledi. Genel durumunun zaman içerisinde toparlamasıyla miniğimiz şu an kendi başına ağızdan besleniyor duruma geldi” dedi.