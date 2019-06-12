Sosyal MedyaTeknoloji

Facebook, telefon verilerini paylaşan kullanıcılarına ödeme yapacak

12 Haziran 2019

Sosyal medya devi Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini açıkladı.

Facebook’tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen yeni uygulama, kullanıcıların çeşitli verilerini işleyerek, kullanım alışkanlıklarına dair analizler yapacak.

“Yeni market araştırma uygulaması” olarak nitelendirilen Study ile kullanıcıların telefonlarına kurduğu uygulamalar ve bunlarda geçirdiği süre, hangi ülkede bulundukları, kullandıkları cihaz ve ağ özellikleriyle ilgili verileri toplayacak.

Şimdilik sadece Android platformunda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak.

Reklam amacıyla kullanılmayacak

İsteğe bağlı olarak kullanılacak uygulamayla kullanıcı kimliği, şifre, fotoğraf, video ve mesajlar gibi bilgilere erişilemeyecek. Uygulamanın elde ettiği kullanıcı verileri, üçüncü parti uygulamalara servis edilmeyecek ve reklam amacıyla kullanılmayacak.

İlk süreçte Amerika ve Hindistan’da kullanıma sunulacak olan uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de kullanıma sunulması planlanıyor.

Öte yandan Facebook, kullanıcı verilerinin güvenilir bir şekilde saklanacağını ve bu verilerin sadece market araştırmaları ve daha iyi ürün oluşturma amacıyla kullanılacağını taahhüt ediyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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