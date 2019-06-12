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Sağanak yağış geliyor

12 Haziran 2019
sağanak

Sağanak yağış geliyor. Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 25-31 derece dolaylarında seyredecek.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.

 

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