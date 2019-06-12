Olivia Culpo dünyanın en seksi kadını seçildi

Erkek dergisi Maxim, geleneksel olarak her yıl yaptığı gibi bu yıl için de “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” listesi hazırladı.

2019’un en seksi kadını Amerikalı model Olivia Culpo seçildi.

Peki, dünyanın en seksi kadını Olivia Culpo kimdir?

Derginin Temmuz 2019 sayısına kapak pozu veren 27 yaşındaki Culpo, aynı zamanda 2012 Kainat Güzeli.

Bir sosyal medya fenomeni de olan Olivia Culpo, dünyanın en seksi kadını seçilmesini, “Bu, küçüklüğümden beri hayalimdi” diye yorumladı.

“Daha önce aynı pozisyonda olan birçok kadın var” diyen Culpo, “Diğer kadınların başarısını artırıyorum, çünkü birimiz için bir kazanç, bence hepimiz için bir kazanç demektir” ifadesini kullandı.

8 Mayıs 1992’de ABD’nin Rhode Adası’nda dünyaya gelen ünlü modelin tam adı, Olivia Frances Culpo. Beç çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Culpo, İrlandalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı.

Haziran 2012’de Miss Amerika seçilen Culpo, aynı yıl Miss Universe Güzellik Yarışması’nda (Kainat Güzellik Yarışması) birinci olarak tacını 2011 Miss Universe Güzeli Leila Lopes’ten devraldı. 1997’den sonra Kainat Güzeli seçilen ilk ABD’li oldu.

2010’da Boston Üniversitesi’nde iletişim ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra mezun olan ve modellik yapmaya başlayan Culpo aynı zamanda bir müzisyen. Çello eğitimi alan Culpo, çeşitli orkestralarda müzik yaptı.

2013-2015 yılları arasında, şimdi Priyanka Chopra ile evli olam müzisyen Nick Jonas ile birliktelik yaşayan Culpo, Amerikan futbolcusu Danny Amendola ile 2016’da başlayan ilişkisini 2019’da bitirdi.

Amendola, biten ilişkinin ardından Culpo hakkında olumsuz yorumlarda bulunarak, Culpo’nun sosyal medyada fark edilmek için çabaladığını ve Hollywood tarafından keşfedilip para kazanmak istediğini söyledi.