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Quentin Tarantino’dan 18 yaş sınırlı Star Trek filmi

12 Haziran 2019

Quentin Tarantino, yeni filminin Star Trek olduğu haberlerini doğrularken, filmin 18+ (yetişkinler için) olacağını açıkladı.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun adı yeni bir Star Trek filmiyle yan yana anılırken, bir süredir, Tarantino’nun filmin yapımcısı olacağı, kesin olmamakla beraber, bir ihtimalle yönetmeni de olabileceği konuşuluyor. Tarantino, yeni filminin Star Trek olduğunu doğruladı.

Son filmi Once Upon a Time in Hollywood hakkında Empire Magazine’e konuşan ve Star Trek filmiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Tarantino, “Ortaya çıkan bir senaryo var, üzerinde çalışmam gerekiyor ama henüz bir şey yapamadım” dedi.

Tarantino, yeni Star Trek filminin 18 yaş sınırlı olacağını belirtti. Bu da şiddet içeren filmleriyle bilinen Tarantino’nun elinden çıkma Star Trek’in kanlı bir film olacağı anlamına geliyor.

Tarantino, Star Trek filmi hakkında senaryonun mevcut olduğu ve filmin 18+ olması dışında başka detay vermedi.

Star Trek’in senaryosu, The Revenant ve Overlord filmlerinin senaristi Mark L. Smith tarafından kaleme alındı. Filmin Tarantino ile birlikte bir diğer yapımcısı J.J. Abrams. Tarantino ve Abrams ikilisinin film için heyecan duyduğu belirtiliyor. Tarantino’nun senaryoya da bazı müdahalelerde bulunması bekleniyor.

İlki 2009 yapımı bir bilimkurgu olan Star Trek serisi, 10 sinema filmiyle bir milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.

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