Facebook Messenger’da yeni özellik

Facebook Messenger, son dönemlerde görüntülü çağrı kullanıyor musunuz bilmiyoruz ama, özellikle de bu özellik konusunda epey tutarlı iyileştirmeler yapmaya başladı. Özellikle de son eklediği özellikle beraber grup çağrılarında, özellikle de son dönemlerde epeyce sorunlu çalışan Skype yerine insanların Facebook Messenger’ı tercih etmesine sebep olabilir.

Eklenen özellik ise aslında çok basit. Artık Facebook Messenger’da grup görüntülü görüşme yapıyorsanız, çağrıya kişi eklemek istediğinizde çağrıdan çıkmadan kişi ekleyebiliyorsunuz. Eskiden ise Facebook’ta grup çağrısına kişi eklemek için çağrıyı sonlandırıp, grup görüntülü çağrısını yeniden oluşturmanız gerekiyordu. Artık eklenen bir buton sayesinde bu işi kolaylıkla çözebileceksiniz.

Yıllardır aslında bu özellik Skype’da var. Ancak Skype’ın son dönemlerde hem masaüstü versiyonu için hem de mobil versiyonu için ne kadar sorunlu çalıştığı göz önüne alınırsa, Facebook Messenger son dönemlerde bir tık daha öne çıkmıştı. Sadece bu tip pratikliklere sahip olmadığı için ve Skype bu işi yıllardır yaptığı için, Skype alışkanlık sebebiyle tercih ediliyordu.

Şimdilik Facebook Messenger’ın iOS ve Android versiyonlarına gelen bu yeni özelliğin, Facebook Messenger’ın masaüstü versiyonuna ne zaman geleceği hakkında tam bir bilgi yok. Bu yüzden şimdilik bu bir mobil kolaylık diyebiliriz. Ancak çok geçmeden zannediyoruz ki özellik Facebook Messenger’ın masaüstü ve tarayıcı versiyonlarına da gelecektir.